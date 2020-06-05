Paco讚好夠Rock又有火 ﻿ZolarWind2.0﻿﻿出歌激勵樂迷﻿

樂隊ZolarWind2.0為黃柏高（Paco）監製的新片《地下拳》創作主題曲《拳鋒》及插曲《拳手》，日前他們於香港兒童合唱團演奏廳拍MV，為了在畫面上展現出音樂細節，此次主唱林冠廷（阿冠）和鍵琴手藝深（深爺）更一手包辦拍攝、導演及後製！談到黑暗的《拳手》帶出現實的殘酷，深爺盼透過歌曲鼓勵樂迷可以在逆境中奮力掙扎求存。至於為何Paco會睇中樂隊為《地》片做歌?Paco表示最鍾意佢哋夠Rock又有火。採訪：李維隆



相隔4年，ZolarWind2.0換上新主唱林冠廷再出發，4子透露新歌《拳鋒》和《拳手》已籌備兩年多，惜受社會動盪與疫情影響，令計劃延後至今。提到《拳手》的歌詞由阿冠與《說散就散》填詞人張楚翹共同創作，曲中一段歌詞「在命運洪流只能搏鬥，我偏不信萬般帶不走，我不為瓦全粉身玉碎透，懸崖邊上的擂台我從不顫抖」，相信讓不少樂迷產生共鳴，深爺說：「本身都想寫一首歌，講述喺逆境裏點去掙扎，為自己理想及理念努力，但現實係相當殘酷，我哋都想用一種Dark少少嘅感覺去寫，歌詞裏面都有啲哲理，希望帶出現實嘅諷刺，同時可以鼓勵人就算逆境幾艱難都要掙扎求存。」



對於前主音Quinn（呂喬恩）單飛，以阿冠頂上，深爺稱只是樂隊想作出新嘗試，在機緣巧合下遇上阿冠，對方很適合ZolarWind2.0音樂風格，最終才作出變動，問跟男主音合作有何不同？他說：「男仔同男仔係較容易溝通，阿冠本身為人都好好，又有多方面才華，除咗唱歌唱得好，連填詞都得！」至於監製Paco亦表示看中ZolarWind2.0既Rock又火爆的風格，而邀他們為《地》片做歌，他更對樂隊讚不絕口：「阿冠係好有潛質同Power嘅年青歌手，仲喺美國深造時專攻Vocal技巧，而家好少年青樂手受過咁專業嘅訓練；藝深本身係資深音樂人，Tommy亦係國內獲認同嘅著名結他手，而鼓手波子嘅爸爸係超出色嘅鼓王，所以佢有專業嘅訓練，整個樂隊都係超有水準，嚟緊都會喺內地發展。」



