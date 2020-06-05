﻿myTV SUPER直播德甲德乙 K LEAGUE聯賽 崔錦棠阿占推介心水球員賽事

終於有波睇！德國足球聯賽德甲、德乙及南韓職業足球聯賽 K League重開，myTV SUPER積極為各位球迷謀福利，現特設「德國足球聯賽專區」及「南韓職業足球聯賽專區」，讓球迷可於專區或直播頻道直擊多場賽事，而足球直播頻道均備有三小時回看功能及英、粵語旁述選擇。鑒於多場賽事有機會同一時間進行，為此myTV SUPER將啟動多條頻道包括：myTV SUPER直播足球1台至7台(頻道901至906)，而部份精選賽事亦於無線財經·資訊台 (頻道85) 直播。此外，足球旁述崔錦棠及阿占分別推介心水球員及賽事，而myTV SUPER的獨家特備節目《K LEAGUE 1觀戰團》亦有阿占同美女主持陳約臨為各位觀眾深入探討K league聯賽資訊。



myTV SUPER德甲、德乙及韓職聯找來多位足球旁述，星級陣容包括：鍾志光、潘文迪、陳偉豪、鄺家銘（阿占）、何振然、余文祐、崔錦棠、冼家裕、黃耀富、余德丞及趙覺超。



阿占最欣賞柏路斯域



叫波膽大神阿占推介K league賽事，阿占首推FC首爾對全北汽車，「呢場賽事強強對碰，主隊FC首爾擁有星級前鋒朴主永壓陣，客隊全北汽車上場大意荊州，但下半場打少一個依然發揮理想，作出多次致命攻門，今場對住爭標對手，一定誓打翻身戰。」講到今季K league最驚喜球員，阿占話一定係浦項制鐵進攻中場柏路斯域，「此人腳法上乘，閱讀球賽能力強，常在比賽中作出多次致命傳送，若以級數計能力冠絕今季K league。」



崔錦棠睇好伊比斯域



在多場德甲及德乙賽事中，崔錦棠首推德乙漢堡對基爾，並說：「因為漢堡同上屆情況一樣爭少少就可以升德甲，今場漢堡對基爾希望能三分全取才能力爭升班席位。」球員方面崔錦棠睇好哈化柏林的35歲前峰伊比斯域，「他狀態大好，搶贏AC米蘭過檔的比亞迪克，德甲重開後以正選身份，協助球隊取得3勝1和佳績，值得留意。」



**賽事、對戰隊伍、播放日期及時間如有更改，以頻道實際播放為準。



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