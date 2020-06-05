myTV SUPER德甲、德乙及韓職聯找來多位足球旁述，星級陣容包括：鍾志光、潘文迪、陳偉豪、鄺家銘（阿占）、何振然、余文祐、崔錦棠、冼家裕、黃耀富、余德丞及趙覺超。
阿占最欣賞柏路斯域
叫波膽大神阿占推介K league賽事，阿占首推FC首爾對全北汽車，「呢場賽事強強對碰，主隊FC首爾擁有星級前鋒朴主永壓陣，客隊全北汽車上場大意荊州，但下半場打少一個依然發揮理想，作出多次致命攻門，今場對住爭標對手，一定誓打翻身戰。」講到今季K league最驚喜球員，阿占話一定係浦項制鐵進攻中場柏路斯域，「此人腳法上乘，閱讀球賽能力強，常在比賽中作出多次致命傳送，若以級數計能力冠絕今季K league。」
崔錦棠睇好伊比斯域
在多場德甲及德乙賽事中，崔錦棠首推德乙漢堡對基爾，並說：「因為漢堡同上屆情況一樣爭少少就可以升德甲，今場漢堡對基爾希望能三分全取才能力爭升班席位。」球員方面崔錦棠睇好哈化柏林的35歲前峰伊比斯域，「他狀態大好，搶贏AC米蘭過檔的比亞迪克，德甲重開後以正選身份，協助球隊取得3勝1和佳績，值得留意。」
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