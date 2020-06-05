杜小喬譚永浩再演定情作 ﻿Ben Sir﻿﻿爆靠咀導演搲掂重演﻿

由陳恩碩（Tom）導演，Ben Sir（歐陽偉豪）、杜小喬和譚永浩主演的音樂劇《我們的青春日誌2020》繼去年7月後，近日再度重演。日前Tom聯同幾位主角排練，他們做足防疫措施，入排練室前探熱又全身消毒，全程戴住口罩。鬼馬的Ben Sir自爆因想試演細場地，幸好上次謝幕時咀了Tom，所以𢱑撈成功參與重演；而杜小喬和譚永浩就話拍住拖再演定情作，心情好特別。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 場地：爆炸戲棚



面對疫情，Tom話花了不少資源在防疫措施上，除了探熱、全身消毒、全程戴口罩外，食飯都會坐到好似公開考試隔3米，「最大壓力係唔知道聽日發生咩事，要諗定Plan B、PlanC，萬一唔可以如期演出都有後備方案。」至於由理工搬回劇場演出，完全是Tom計劃之內，「18年喺度試演反應好好，加上比起喺理工，呢個劇喺呢個場凝聚力係最大，所以一早諗住搬返嚟做。」



驚畀旦哥搶角色



今次得Ben Sir、杜小喬和譚永浩有得留低重演，Ben Sir自爆自己搲撈，「上次謝幕錫咗佢（Tom）面珠墩一啖，希望今次再進一步。同埋聽見喺細場做，咪主動打畀佢，如果唔打畀佢，我又驚畀旦哥鄭丹瑞搶咗嚟做，旦哥係製作顧問嘛！但導演佢要求好高，我咪話『你casting100個演員唔得，我做你101個』咁佢又聽得舒服囉！」



至於因演出該劇而撻着的杜小喬和譚永浩，對於再演定情劇感覺好有趣，他們異口同聲話：「投入角色裏面，個相處好唔同，變咗好似唔係平時接觸開嘅我哋咁。」他們本身性格南轅北轍，全靠角色令兩人加深認識而拍拖，「發覺我哋大方向係一致，只係處理方法唔同。同埋對方有嘅特質，我哋本身冇嘅，愈了解發覺對方好多嘢值得學習，世界闊咗好多，唔係純粹談情說愛。」



