藝人工作太被動自創機會 ﻿劉佩玥﻿﻿開網上頻道谷人氣﻿

劉佩玥（Moon）最近在《降魔的2.0》再演「啤啤」，雖然上輯已死變為靈體，但一樣有好多感情戲，除跟「小馬」（馬國明）的愛情，仲有跟父母及上司的感動位。Moon笑指馬明仍是個很好玩弄對象，因對方太正人君子。至於疫情下，Moon開設自家網上頻道谷人氣，剪片拍片一腳踢，她更打算親自創作歌曲，為自己創造機會，因藝人工作太被動。採訪：杜淑霞



形象：Lilian Kan 髮型：Matt Lau 化妝：Angela Shum 服裝：aliceMcCall



今輯的「啤啤」，Moon認為演起來更加好玩，「因為佢唔再淨係鍾意『小馬』，仲會講番佢嘅志願，同父母以及上司關係同感情，有好多感動位，我自己睇劇本都睇到喊㗎！」至於跟馬明再合作，她覺得更易投入感情，「我o依家見到佢好自然會當咗自己係『啤啤』，喊戲都唔使特別培養感情，好自然就喊到。」



不過提到馬明， Moon忍不住自爆整蠱對方經過，「上輯佢摸我個胸，事前佢好風騷㗎，但當我話我冇打底，佢就即刻好緊張，當然我係玩佢，梗係冇蝕畀佢啦！點知今次又係，我哋有類似場口，我又係話畀佢聽冇打底，佢依然會好緊張提我，所以佢真係個好好嘅玩弄對象嚟，不過亦證明佢真係個好人，係個正人君子，其實佢拍攝時對我同黃智雯都好照顧。」



疫情下，Moon剛巧拍罷《逆天奇案》後便不用開工，不過她好積極，開設自家網上頻道谷人氣，剪片拍片一腳踢，「我哋呢行真係好被動，所以決定自己開個頻道，分享多啲自己另一面畀觀眾睇，我以前都係讀電影，但丟低咗剪片嗰啲要再學番，o依家大部份嘅片都係自己剪番。」她還打算自己製作歌曲，繼續自創機會，「自己都鍾意唱歌，嚟緊除咗cover外，都想做首屬於自己嘅歌，但睇吓見唔見得人先。」



