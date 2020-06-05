傳陳家樂搭上連詩雅 ﻿陳瀅﻿﻿疑被飛眼腫腫拍外景﻿

「愛回家女神」鄺潔楹(Judy)憑《開心速遞》「拜金Venus」人氣勁升，連TVB監製陳維冠都睇中佢，欽點她拍新劇《七公主》，仲搵埋一手發掘嘅陳瀅客串演佢嘅閨密！Judy有咁好機會當然開心到暈，反觀首日開工嘅陳瀅眼腫腫，笑得牽強，唔知係咪跟「筍盤男友」陳家樂同連詩雅傳緋聞有關。採訪：方騫平 攝影：李維隆







當晚喺深火埗一個大排檔拍通宵戲，講「五公主」鄺潔楹分別同暗戀嘅吳子冲及閨蜜陳瀅食嘢傾心事。不過，因為天氣不似預期取消了部份拍攝。今次係Judy處境劇外第一套劇集，加上演事務律師，對白好長，自然戰戰兢兢，監製還親自監場指導，Judy說：「《愛．回家》所以受歡迎，都係因為觀眾鍾意阮政峰啫，其實我對自己冇乜信心，好驚自己『戲屎』，故參加咗鄭丹瑞網上演藝班執懶音同埋身體動作。」



客串嘅陳瀅飾演一位進取窮家女：「監製話唔可以化妝，叫我抹走眼影及粉底，我未試過咁赤祼喺鏡頭前，素到連印汗都冇粉，但仲嫌唔夠，要我再殘啲，最後加咗深色黑眼袋，連着嘅衫都嫌我太靚，我叫監製唔好咁狠，經已冇乜化妝。其實我對素顏冇乜信心，但冇計啦。」同場的吳子冲大讚好ok，鄺潔楹就讚她皮膚好靚！記者指她眼腫腫，她即解釋：「係囉係囉，以前有劃眼線同眉，o依家冇執過。」



對有傳陳瀅喺加拿大有富貴兵陪滑雪，同行仲有保鏢「睇水」，當事人即否認：「我同大學同學一齊滑雪，我哋讀公立學校唔係有錢人。」她同時又否認勸諫閨蜜劉佩玥離開周志文不果，搞到姊妹擘晒面：「咁搞笑？自己唔喺香港幾個月，任何朋友都冇見，返嚟只係見過《女人俱樂部》演員。」她又強調，「呢行永遠拍呢套劇就會多同呢班人一齊，但唔代表同其他人唔老友，只係唔同朋友圈啫。」



