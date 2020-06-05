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炎夏搵真銀 ﻿陳欣妍﻿﻿食雪條降溫﻿

2020-06-05 列印
■陳欣妍亦出動小風扇消暑！
■Double S憑性感Look行山打響名堂。
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　　憑ViuTV行山節目《美女郊遊遊》打享名堂的組合Double S成員陳欣妍（Shirley），早前為品牌拍攝宣傳照，炎夏開工熱到要食雪條和吹小風扇降溫！

　　陳欣妍（Shirley）在今年愚人節，與「Double S」另一成員沈殷怡，以比堅尼Look亮相《美女郊遊遊》宣傳片成為網民熱話。陳欣妍成功打響名堂後，獲品牌垂青邀拍宣傳照搵真銀。

　　拍攝當日正值炎夏，攝製團隊走遍不同大街小巷取景，陳欣妍中途因難頂暑熱，要食雪條和吹小風扇降溫！陳欣妍亦透露，正為ViuTV拍攝烹飪節目，笑言再拍一輯《美女郊遊遊》都沒問題，「但唔好掟我落海，亦唔好叫我玩笨豬跳！」

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