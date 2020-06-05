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楊丞琳36歲生日放閃

2020-06-05 列印
楊丞琳36歲生日放閃
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　　楊丞琳昨日踏入36歲，他的老公、內地歌手李榮浩踏入零時即在社交網隔空祝「老婆，生日快樂」。楊丞琳昨日上載夫妻抱愛犬的黑白合照，因疫情影響，李榮浩未能赴台陪她過生日，於是買了她期待已久的遊戲機手掣作為生日禮物。另外，前年12月宣佈與內地男演員傅浤鳴結婚的周勵淇（Niki），上月一索得男榮升人母，剖腹誕下6磅重囝囝，母子平安。

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