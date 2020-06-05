撩余香凝反遭舉報 ﻿黃宗澤﻿﻿被指激嬲陳嘉桓﻿

黃宗澤（Bosco）與陳嘉桓被指在17年合作拍劇撻着後，數年來維持「地下情」關係，雖然女方被指在男方的蠔吧儼如女主人，但雙方均未有承認戀情。近日有報道指Bosco約會同劇拍檔余香凝，卻遭余向陳嘉桓通風報信！圖：資料及網上圖片



黃宗澤（Bosco）和陳嘉桓緋聞傳足3年，兩人被指有默契維持「地下情」，未公開承認拍拖。



昨日有報道指，Bosco暗向合演劇集《飛虎之雷霆極戰》的余香凝「口花花」獻殷勤，甚至相約外出食飯，但余香凝不為所動，並向陳嘉桓報料，陳為此對Bosco大興問罪之師！



Bosco亦被指撩女失手後，在片場對余香凝的態度大變，不但視而不見，亦拒跟她一起為劇集接受訪問，又明言不會再和余香凝合作。而Bosco和余香凝被查詢有關事件時，分別否認傳言，私下亦沒有聯絡。



