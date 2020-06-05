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胡楓籲提倡「祖父母節」

2020-06-05 列印
■胡楓（左二）等人齊綵排《萬眾同心》表演項目。
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　　胡楓（修哥）、姜大衛、Joe Junior、謝雪心及李暉師傅，昨日齊綵排明日直播的慈善節目《萬眾同心公益金》表演環節「養生太極老友記」。

　　談到如何度過將至的父親節？修哥說：「呢個我唔理㗎，等啲仔仔女女發辦，等佢哋指示。」修哥兒孫滿堂，外出慶祝要考慮「限聚令」限制，修哥笑說：「咁要擺三圍喎！」修哥又呻不流行慶祝「祖父母節」，「做咗爺爺公公先知有幾愛惜啲孫仔，真係仲錫過自己啲仔女呀！」問姜大衛可希望兒子姜卓文帶女朋友回家慶祝？他笑說：「佢現時無拍拖，雖然無講，但我睇得出。」

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