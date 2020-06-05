  • 2020年6月5日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： OxyAir Mask退休體育教師國歌法六四新冠肺炎

日報新聞 > 娛樂

《星戰》約翰參加集會含淚發言

2020-06-05 列印
■約翰保也加在倫敦參與示威活動。美聯社
Previous Next

　　美國黑人弗洛伊德被白人警員壓頸致死的事件，觸發全美大型示威，英國前日亦有大型集會，支持反種族歧視及反警暴。曾演出《星球大戰》系列的英國黑人男星約翰保也加，到倫敦海德公園參加集會。有參加者拍到約翰拿着大聲公發言，表示參與今次行動不知會否影響其事業，但他不會理會，並稱黑人的性命很重要亦很有意義，現時是改變的時候。而發言時，約翰一度情緒激動，聲淚俱下。但約翰亦呼籲大家要在和平下進行示威。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd