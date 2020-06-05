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金秀賢孖新劇拍檔亮相百想

2020-06-05 列印
■金秀賢落實與徐睿知出席百想頒獎禮。
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　　韓國演藝界盛事《第56屆百想藝術大賞》今日舉行，由於受新冠肺炎影響，頒獎禮不招待觀眾入場，而紅地氈及得獎者訪問會在網上直播。

　　男神金秀賢已落實將與新劇《雖然是精神病但沒關係》的女拍檔徐睿知齊齊任嘉賓。另外，已公佈出席頒獎禮的還有鄭雨盛、孫藝珍、韓智敏、金惠子、廉晶雅、任時完、金裕貞及朴海俊等，較昨晚的大鐘獎星光熠熠得多。

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