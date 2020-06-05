﻿時裝生意業績見紅 邱淑貞帶女落舖 振興業務

疫情影響下百業蕭條，時裝王國I.T近日也兩度發出盈警，在上周公佈的最新業績中，截至今年2月底全年業績轉盈為虧蝕7.45億元。日前，I.T集團主席兼行政總裁沈嘉偉同太太邱淑貞和3位千金，到旗下又一城分店內的餐廳食Dinner刺激公司收入！本來食得開開心心的4母女，臨離開前發現記者在場，可能避免被記者追訪而急速閃走，老闆娘邱淑貞更避埋一角偷睇，最終一家人從秘道離開！











新冠肺炎肆虐，再加上有網民發起罷買，時裝品牌I.T的港澳及中國市場業績均「見紅」，早於2月中更有員工爆料，指公司去年底已裁走300多名員工，又實行無薪病假的制度，惹來外界恨批涼薄！面對負面新聞纏身，沈嘉偉都好頭痕，見近日疫情稍為緩和，日前就趁Family day帶埋太太邱淑貞、大女沈月、二女沈日及幼女沈晨及一班好友殺落旗下i.t blue block的J.S. FOODIES食班戟、意粉，實行全家出動刺激公司營業額！



打卡少女



當日下午5時許，雖然店內已經坐到「密質質」，但在「限聚令」下，沈氏一家及朋友一行約10人男女分開坐，男有男圍埋食，6人女子組就坐喺卡位嘻嘻哈哈兼打卡。其間卻未見被譽為「最索星二代」的沈月Selfie，反而今次充當妹妹的攝影師，穿性感吊帶裙的沈日側側頭對鏡頭微笑，點知影完唔多啱心水，即藐嘴、擰晒頭的她再叫對方嚟多個Take，當見到家姐一舉機，沈日即一秒「變臉」輕撥頭髮露出笑容，非常專業。



怕被追訪



之後沈日都好乖，起身幫身旁嘅妹妹沈晨夾食物，邱淑貞和沈月則全程掛住食同傾，仲唔用餐具徒手就拎嘢嚟食，搞到細細妹沈晨都好學唔學，用手拎嘢食，唔多衞生喎。食足兩個鐘後，沈嘉偉回到4母子張枱，講完兩句便埋單離開，其間有員工向老闆娘報料有記者，沈月和沈日即四散，邱淑貞更似在衫架後「偷望」，狀甚滑稽！可能今期I.T太紅，所以擔心被追訪，最後跟員工商討後，一家五口從秘密通道離開。



採訪：譚壹致