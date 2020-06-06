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祥仔《殺手》多打戲　難忘睇住汗水滴落地

2020-06-06 列印
■黎耀祥（左）與海俊傑齊綵排《萬眾同心公益金》。
■何依婷（右）和孫慧雪將表演打鼓。
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　　黎耀祥、海俊傑、孫慧雪和何依婷等藝人，前晚在電視城綵排今晚舉行的《萬眾同心公益金》。祥仔和海俊傑將於節目內大唱經典歌，問祥仔可有壓力？他說：「有啊！開頭我打算唔唱，後來知道唱經典歌，咁我登台都有唱過，放心好多。」談到劇集《殺手》將播出，祥仔在該劇有甚多打戲，又操出一身肌肉，他說：「劇中識打嘅演員都打過晒，套劇由夏天拍到冬天！試過彎腰綁鞋帶，汗水好似水喉水咁滴落地！」

　　孫慧雪和何依婷將聯同《機場特警》演員，在節目中表演打中國鼓。談到被指駕名車忽然富貴，何依婷笑說：「根本就無富貴過，車價係貴，但係係有7年車齡嘅二手車。」

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