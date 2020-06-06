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文雪兒長女入娛圈

2020-06-06 列印
■文雪兒育有兩女，長女（左）早前簽約入娛圈。網上圖片
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　　文雪兒近年復出拍攝無線劇，她與27歲長女張筠（Christy）接受傳媒訪問時透露，原任職土木工程師的Christy最近簽約模特兒公司，事緣該公司看到她在社交網的比堅尼照，覺得她有韓劇《夫妻的世界》中「最靚小三」韓素希的影子，故邀她簽約。

　　文雪兒透露，自己在05年帶着與前夫所生的兩女下嫁現任建築師丈夫，她憶述離婚初期要獨力照顧女兒，其後證實患乳癌初期，在接受手術前才告知當年12歲的長女。

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