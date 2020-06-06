疫情留家唔怕悶 ﻿譚凱琪﻿﻿同老公玩角色扮演﻿

2月宣佈下嫁商人莊日宇（Enrico）的譚凱琪（Zoie），最近先後有兩套劇《降魔的2.0》及《飛虎之雷霆極戰》推出。她笑言《降魔的2.0》角色有趣在要做醉娃，原來拍攝時都有諮詢老公意見。講到升呢做人妻，她坦言仍在適應中，至於生B就會順其自然，她又自爆因疫情經常留家跟老公玩煮飯仔，仲會哼住歌煮餸，有時更會玩吓角色扮演，雖然她自稱好無聊，但這正正是新婚甜蜜情趣啦！ 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



Zoie在《降魔的2.0》角色有趣在經常扮醉，但原來她近年對酒精敏感，唔飲得酒，所以她是憑記憶和觀察朋友來扮醉酒戲，她亦有問老公意見，「我嗰時都問老公好唔好飲啲酒嚟演呢？但係佢叫我千祈唔好，佢知道我飲咗酒唔知我自己做乜。（驚你斷片？）係呀！驚我拍唔到，所以我就打消咗呢個念頭。」



生B順其自然



講到新婚生活，Zoie笑言仍在適應人妻身份，至於生B計劃，她坦言在計劃當中，「但幾時真係要問個天啦！o依家係順其自然嘅，老公都鍾意小朋友，我諗生一個先，驚湊唔掂呀！」Zoie坦言在疫情下，跟老公多了時間相處，直言都是一個考驗，「一起身第一個就係見到佢，臨瞓前隔籬嗰個又係佢，變咗大家相處時間會多咗，都OK嘅，幾sweet嘅，有時我煮吓嘢食嘅時候哼吓歌，佢又會接住哼番，好似大家一齊唱緊歌咁。」除了煮飯仔時一唱一和，Zoie仲自爆跟老公平日宅在家的無聊玩意，「多咗啲情趣，會做啲無聊嘢，我覺得兩個人相處，最舒服唔使刻意去諗去邊度玩，或者做啲咩刺激嘅嘢，其實兩個人喺屋企，好似唱卡啦OK咁你一句我一句又得，我又會同佢角色扮演，佢會模仿我啲屋企人，我又會模仿吓佢啲屋企人，『你估我o依家又變咗邊個』即係呢啲，會搵一啲人嘅特質去模仿，演繹完之後畀對方估。」



