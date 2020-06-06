﻿姜河那金喜愛膺百想視帝視后 玄彬孫藝珍領人氣獎 眉來眼去贏風頭

韓國第56屆百想藝術大賞昨日舉行頒獎禮，今年因應新冠肺炎疫情，台下不設現場觀眾，《愛的迫降》緋聞情侶玄彬和孫藝珍雖然失落視帝視后寶座，但兩人「拍拖」上台領取人氣獎前後的互動和「眉來眼去」，成為網民焦點搶盡風頭！



第56屆百想藝術大賞昨日舉行頒獎禮，眾多韓星紅星出席，今屆因新冠肺炎疫情，場內不設觀眾席，眾星在台下保持社交距離就座，場面如進行公開考試。頒獎禮開始前，女星在紅地氈上爭妍鬥麗，《愛的迫降》女主角孫藝珍以性感低胸裙現身，成全場焦點，《夫妻的世界》女主角、「正印」金喜愛以粉紅長裙登場，同劇「最強小三」韓素希則晒靚膊。



「最強小三」失新人獎



今年電視組別競爭激烈，《夫妻》和《迫降》兩套大熱劇龍爭虎鬥，最終金喜愛擊敗孫藝珍、IU、孔孝真等，奪得視后寶座。金喜愛坦言想與劇中老公朴海俊齊獲獎，可惜他未獲提名。《迫降》主角玄彬被視為視帝大熱，但結果由姜河那憑《山茶花開時》封帝。姜河那獲悉稱帝露出難以置信表情，他稱獲獎很開心，會努力成為更優秀的演員。而韓素希則大熱倒灶，角逐新人獎敗於《梨泰院Class》的金多美手中。



李秉憲奪百想影帝



玄彬和孫藝珍這對緋聞情侶雖然失落視帝視后寶座，但在觀眾投票的人氣獎中，以逾150萬票大勝，雙雙上台領取人氣獎。兩人在會上互動情況成為傳媒和網民關注焦點，在台下並肩而坐時頻頻互望，齊步向舞台領獎時，玄彬亦盡顯風度引路兼被攝得目光投向孫藝珍。



電影組別方面，勇奪4項奧斯卡大獎的《上流寄生族》在百想獎獲12項提名，但只奪得3獎，包括奉俊昊獲大獎、最佳電影及男新人獎。日前榮膺大鐘獎影帝的李秉憲，昨日憑《南山的部長們》成為出爐百想影帝；今年的影后寶座，則由全度妍憑《沒有你的生日會》奪得。



圖：網上圖片