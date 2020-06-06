﻿陳自瑤借戒指玩離婚

陳自瑤（YoYo）、林文龍和黃翠如等，昨日齊出席無線劇集《那些我愛過的人》宣傳活動。屢被傳與老公王浩信婚姻不穩的YoYo，在上月「520」於社交網鮮有地分享戴着「婚戒」的相片，王浩信亦有按讚，但他前日就拒談這個話題。YoYo昨日則表示：「我一向都唔戴婚戒，嗰隻係道具婚戒。每日入廠，道具同事畀戒指我，我就話佢同我求婚，每日收工我畀番戒指佢，我就話同佢離婚。」問到可會跟王浩信齊睇該劇首播？YoYo說：「我就會睇，但大家都好忙，佢就唔知喇。」



同場的林文龍為現任亞視副總裁，席間與翠如互笠高帽，他說：「我喺翠如身上學到好多嘢！」翠如則道：「多謝你喺友台過嚟幫手宣傳。」