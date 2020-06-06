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﻿麥明詩否認 棄做OL回巢TVB

2020-06-06 列印
■麥明詩強調未想過要回巢。
■麥明詩如常在社交網分享滑水等生活照。
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　　港姐冠軍出身的麥明詩離開無線（TVB）後，任職國際著名的顧問公司做OL，有指她轉行半年已覺得悶，開始懷念以往的藝人生涯，又指她在導演葉念琛的生日派對上，向在場的TVB高層樂易玲透露想回巢。

　　麥明詩昨日透過個人社交網限時動態否認欲回巢的傳聞，她明言「沒有回巢想法」，並表示勤力返工的沒人不覺辛苦，但有付出才有收穫，她覺得現時工作充實有意義，還表示想繼續發展現在的專業事業，希望大家給予空間，她盡量不想影響到公司及同事，她又直言：「日日返工係唔會有時間扮靚，連頭髮都冇時間梳，批評打扮冇乜意義。」
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