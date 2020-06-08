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夫妻玩真人騷　張晉任Ada魚肉

2020-06-08 列印
■梁家輝在《92黑玫瑰》狼狽洗頭高歌勁爆笑。網上圖片
■蔡少芬在節目中為張晉洗頭剪髮。
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　　蔡少芬（Ada）和老公張晉早前再參與真人騷，在《妻子的浪漫旅行》第四季中打情罵俏！其中一集是Ada在家中天台雞手鴨腳為老公洗頭剪髮，張晉又驚又喜，洗頭時更驚現激似梁家輝在《92黑玫瑰對黑玫瑰》中的爆笑畫面！張晉亦甚大方，乖乖任老婆「魚肉」。

　　張晉亦感謝Ada花心思為他製造浪漫。而Ada的好友黎姿就笑指：「張晉是100%好老公，Ada真的要溫柔點，現在的她少少『倀雞』。」李克勤亦在節目中，就取笑Ada講普通話，「還是那麼爛」！
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