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薛芷倫長子被傳曾確診新冠

2020-06-08 列印
■薛芷倫甚痛錫兒子馬桂烽及女兒馬桂珩。資料圖片
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　　昨有消息指，名媛薛芷倫與前夫、大生地產主席馬清偉所生的長子馬桂烽，在今年3月在港確診新冠肺炎病毒，經入院治療後，已在4月出院。馬清偉接受傳媒訪問時，表示未聞有關事宜，兒子亦未曾向他提及過，着傳媒向馬桂烽查詢，而薛芷倫則向傳媒表示，馬桂烽現在身體健康，並多謝傳媒關心。馬桂烽於前年底為生意舉行宣傳活動獲父母齊撐場，他在上年初被指與黃心穎的姊姊黃心美低調拍拖，但同年5月傳出已分手。
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