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陳嘉倩恨有重口味嗜辣男友

2020-06-08 列印
■左起：陳嘉倩和蔡宛珊齊出席ViuTV節目宣傳活動。
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　　陳嘉倩與蔡宛珊昨日齊以主持身份，宣傳ViuTV節目《今晚趁熱食》。嘉倩笑言不戒口，喜歡「重口味」辣菜，又自爆是水腫兼多脂肪型女生，健身教練建議她要操肌。談到擇偶對象可會要求是運動型男生？嘉倩坦言，最好有愛運動的肌肉型男友，皆因自己不是運動型，對方可教導她，並且要和她一樣嗜辣！蔡宛珊在節目中擔任「食物警察」，負責監督和分辨健康飲食，「本身有做斷食法和做運動，最長試過斷食24小時！」
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