Do姐森美輪住晒「戰利品」 黎明閃現電視城 藝人瘋狂集郵

《萬眾同心公益金》前晚在將軍澳電視城舉行，無線方面安排「三大阿姐」汪明荃、鄭裕玲及薛家燕助陣，更邀天王天后包括黎明（Leon）、劉德華、容祖兒及徐小鳳等拍片呼籲募捐，算是近年陣容最鼎盛的一次。其間Leon更以公益金名譽副會長身份「閃現」電視城，吸引鄭裕玲（Do姐）及森美等「集郵」，魅力非凡！



黎明（Leon）前晚激罕現身電視城，參與《萬眾同心公益金》直播，天王一出即引來一陣騷動，他亦禮貌地停步讓傳媒拍照，但未有接受訪問便入場內進行儀式，影相期間，他更向旁邊試圖自拍「集郵」的陳詩欣與施匡翹投以目光，對二人舉動顯得好奇；而剛好路過現場的蔡思貝，亦向天王揮手示好。



僅逗留十分鐘



Leon在錄影廠內「快閃」只停留了十數分鐘，上台致送紀念品後便急急腳離開。而場內亦有人成功向天王埋身集郵，包括司儀Do姐及森美等，而Do姐未待直播節目完畢便將合照上載到社交網站，留言說：「Long time no see！」而森美亦在節目後晒出「戰利品」，貼出合照留言：「唔好講笑，張相令我諗返起我剛剛出道美好的歲月。」更明言是第一次與Leon合照。而陳詩欣亦有上載與施匡翹自拍捕獲Leon的照片到社交網站，形容Leon是「終極偶像」。



家燕姐扮鄭秀文爆汗狂操



此外，《萬眾同心公益金》亦首度同步在網上直播募捐，由森美、薛家燕、馮盈盈及一眾《3日2夜》女主持直播，家燕姐模仿鄭秀文及汪明荃爆汗做運動募捐，畫面爆笑，可惜是兩個平台同步直播不同項目，家庭觀眾可能錯過不少節目。另外，早前離世的「賭王」何鴻燊生前曾任公益金名譽副會長，多年來樂善好施，節目尾聲亦有安排環節向他致意。