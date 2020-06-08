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否認離《愛．回家》 許家傑：踢都唔走

2020-06-08 列印
■許家傑笑言外面風大雨大，所以唔會離開《愛．回家》。
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　　「送水輝」許家傑昨日為處境劇《愛．回家之開心速遞》開工，有傳他將離開《愛．回家》，許家傑澄清不會離開，接着下來他沒有新劇開拍，最好繼續拍《愛》劇，笑言外面橫風橫雨返屋企最好，所以「踢他都唔會走」。許家傑透露由於在《機場特警》中的大奸角宋天機角色受歡迎，所以《愛》劇加入宋天機一角，他一人扮演兩個角色有點混亂，而且一忠一奸很大分別。

　　此外，許家傑透露劇情發展與林淑敏（大小姐）有很大轉變，不關兒女私情，事業上出現改變，由於白彪的出現，令接龍集團有危機，但他要賣個關子。劇中他與羅樂林（大龍生）關係惡劣，他說因為今次的改變，有機會入龍家。
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