新劇與劉佩玥多「牀戲」 陳展鵬爆愛同老婆牀上傾心事

陳展鵬及劉佩玥昨日為新劇《超能使者》開工，陳展鵬面上有傷，他表示因劇中一場撞車戲，劉佩玥到醫院探他。展鵬及劉佩玥在劇中是一對，兩人笑稱有很多牀上傾偈戲，現實生活展鵬與太太都會在牀上傾偈，但最近拍劇收工回家後已經好攰。劉佩玥透露昨晚拍了一場陳展鵬抱她入急症室，展鵬指她比想像中輕，她說約半年前開始食素，主要希望身體健康一點，終見成效好開心。



說到《降魔的3.0》已經有劇本，劉佩玥稱不知情，前晚她與同劇演員及監製一齊看大結局也不敢亂講，因不知道有沒有份拍攝3.0，雖然第一輯她已經死，但第三輯可以用另一個方式再出現，至於變天使或成魔，要等監製安排。