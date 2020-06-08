說到《降魔的3.0》已經有劇本，劉佩玥稱不知情，前晚她與同劇演員及監製一齊看大結局也不敢亂講，因不知道有沒有份拍攝3.0，雖然第一輯她已經死，但第三輯可以用另一個方式再出現，至於變天使或成魔，要等監製安排。
新劇與劉佩玥多「牀戲」 陳展鵬爆愛同老婆牀上傾心事
說到《降魔的3.0》已經有劇本，劉佩玥稱不知情，前晚她與同劇演員及監製一齊看大結局也不敢亂講，因不知道有沒有份拍攝3.0，雖然第一輯她已經死，但第三輯可以用另一個方式再出現，至於變天使或成魔，要等監製安排。
有小學分流回校准遲到 高小初中 天氣預測雷雨下復課
過去兩日暴雨連場，雷電交加。天文台預測，今早下大雨，間中狂風雷暴，但停課近四個月的小四至中二學生將按計劃今早復課。有小學校長不要求學生今早同一時間回校，安排不同年級分流上課，以便先做好探測體溫，防疫要...
2020-06-08
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罷韓投票舉行前夕 國民黨大打政績牌
高雄市長韓國瑜罷免投票今日舉行。在投票前夕國民黨仍企圖打政績牌，黨主席江啟臣昨日更透過社交媒體facebook（fb）呼籲大家不要參與投票。中選會昨日亦指「針對罷韓已準備好灌票」等消息是假訊息及不實指...
2020-06-06
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西雅圖示威演變警民衝突 市民「開傘」擋閃光彈
弗洛伊德案引發的示威持續，美國各地示威已踏入第十二天，華盛頓、洛杉磯、紐約氣氛大致和平。不過，西雅圖的示威演變成警民衝突，警方出動閃光彈驅散。美國總統特朗普就在社交網站表示華盛頓示威者比預期少。有消息...
2020-06-08
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威豪閣複式戶遠眺中環
中半山乃港島傳統豪宅區，當中麥當勞道更是知名地段，不少富豪擇居於此，今次帶大家參觀的威豪閣特色放盤，面積逾2800方呎，五房雙套間隔，罕有複式設計，外連約3700方呎大花園，於城市綠洲中遠眺中環繁華景...
2020-06-06
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美股勁升帶動 夾淡倉續反彈 港股料挑戰二萬五關
港股上周連升五日，累計急彈1808點，上周五收報24770點，加上美股三大指數上周五齊升逾2%，港股ADR指數及恒指夜期走高，市場人士預測，過去一周市場出現不少淡倉，本周有機會「夾淡倉」繼續反彈，恒指...
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全面傷瘉復賽候命 美斯阿蘇Ready
巴塞隆拿踏入二○年後受盡負面消息籠罩，球員減薪等風波令球隊士氣低落。不過，該隊在西甲復賽前終於迎來好消息，兩大王牌美斯和蘇亞雷斯周六齊齊擺脫傷患，跟大軍一起在魯營球場操練，可望於首戰作客馬略卡一起披甲攻堅。 今年巴塞隆拿一直受內亂困擾，幸而這支西甲班霸終於有喜訊振奮球隊。星將美斯早前在操練中弄傷大腿肌肉，令他錯過球隊兩課操練，有傳他會錯過西甲復賽首戰造訪馬略卡的賽事，但這名三十二歲鋒將在巴塞周六在疫情後首次重返魯營球場訓練之際康復，當天他跟右閘尼爾遜施美度進行個人操練，據指他可望趕及上陣。 聯袂披甲鬥馬略卡 這次操練同時是巴塞事隔九十一日後重返魯營，故美斯也特意在球場拍照，...
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Xperia 1 II 日系5G旗艦
本地5G開通兩個月，然而手機選擇不多，如鍾情日系機款，終有藉口升級，事關Sony將於本月中推出首款5G旗艦Xperia 1 II，高速流動上網以外，影拍實力亦顯著提升，配合Photo Pro App，...
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Do姐森美輪住晒「戰利品」 黎明閃現電視城 藝人瘋狂集郵
《萬眾同心公益金》前晚在將軍澳電視城舉行，無線方面安排「三大阿姐」汪明荃、鄭裕玲及薛家燕助陣，更邀天王天后包括黎明（Leon）、劉德華、容祖兒及徐小鳳等拍片呼籲募捐，算是近年陣容最鼎盛的一次。其間Le...
2020-06-08
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慧眼看世界——減低失業經濟學
總理李克強爆出中國有六億人月入只有一千元，更高調提倡全國各地推行「地攤經濟」計劃，讓更多人有出路。可能政策推出太倉猝，竟惹來地方管治和?生局的反彈，連官方宣傳系統也需要配合降溫。如果沒有「地攤經濟」，中國又怎能解決失業率的危機呢？ 美國五月經修正的失業率有百分之十六，疫情下的中國同期失業率是百分之六。現在對比總理的數據，總算明白內地失業率偏低，原因是有大部份人從事極低收入的工作，甚至沒有將他們納入工作人口。要讓中國經濟由谷底反彈，中央一直寄望製造業復產能提升外匯收入，再加上內需復甦帶動經濟增長。問題是外國經濟疲弱，有訂單都出現「走數」，生產過剩無可避免令中國企業要削價競爭。...
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伊時論事——身體「要」健康
近日一位從事賽馬行業的記者朋友因急病離世，雖然與他只是萍水相逢，聽到悲傷的消息，我深表哀悼。又數年前，一位朝見口晚見面的同事也因積勞成疾而突然病倒。 「年紀愈大，愈要小心身體」這句叮囑悄悄地在我的腦海游走，遲遲的揮之不去。 其實每個行業都要有不同程度的付出。近年愈來愈多較為年輕朋友有意加入賽馬圈，然而他們在應徵之前應該問問自己:「我能夠應付這些工作量嗎？」 賽馬業有不同的崗位，就以傳播媒體來說，工種包括到馬場觀操、計時、與騎練進行訪問、報道馬場動態、拍攝、撰寫稿件及留意海外賽馬新聞等，一些朋友為了生計由朝忙到晚，廢寢忘餐可說在所難免，久而久之身體也容...
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