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劉穎鏇打到林子善嗌暈

2020-06-09 列印
■劉穎鏇展示左手撞瘀處。
■趙希洛將拍攝《金宵大廈2》。
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　　劉穎鏇昨為新劇《超能使者》開工，她透露日前與陳國峰拍動作戲，拍畢發現自己手部撞瘀了，而早前拍攝用掃把打林子善時，誤打子善的後腦，令他感覺頭暈！談到父親節將至，劉穎鏇說不知當日要否開工，但會抽時間與父親食飯慶祝，至於可會為父親下廚？劉穎鏇直言父親廚藝比她好，她不會班門弄斧了。

　　另外，趙希洛昨日亦在電視城拍劇，談到《金宵大廈2》將於八月開拍，她與老友李施嬅、陳山聰及伍詠薇等合作感到很興奮，她初入行時，伍姑娘曾提醒她要練好廣東話呢！

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