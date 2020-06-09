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霆鋒周杰倫富士山前鬥廚藝

2020-06-09 列印
■霆鋒（左二）和周杰倫（右）齊準備開餐。
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　　謝霆鋒早前擔任周杰倫主持的真人騷《周遊記》特別嘉賓，兩人因合作電影《逆戰》認識，今次把臂同遊東京及在富士山前湖畔野餐。霆鋒先在東京為周杰倫等安排東京灣遊船料理，霆鋒其後帶周杰倫一行人駕車到富士山前鬥廚藝。霆鋒準備了壽喜燒，周杰倫則炮製芝士鯛魚片，霆鋒被問到《鋒味》中最喜歡哪一道菜？他就答道：「飯盒。」

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