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翠如被老公揭露記性不好

2020-06-09 列印
■翠如昨以律師Look拍攝新劇。
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　　黃翠如昨以律師造型拍攝新劇《七公主》法庭戲，雖然早已背熟兩頁紙對白，但感覺似考會考，她怕拍到深夜精力不足，帶備兩盒雞精入廠。

　　翠如主演新劇《致所有愛過的人》在昨晚首播，她的老公蕭正楠事先在社交網站發文力撐，他說：「為你高興也為你擔心，照慣例必定有尖酸批評找上你，萬一真的有，我陪你檢討……你是最好的……記性不好不要緊，以後每天我也會提醒你。」

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