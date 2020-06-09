巨星拍片為美國高中生打氣 大肚Katy赤腳獻sing Taylor勉勵疫境勿灰心

美國多位紅星和名人周日為學生舉行網上畢業禮「Dear Class of 2020」，鼓勵那些今年未能出席實體畢業禮的高中生，Beyonce、Taylor Swift、Katy Perry及Lady Gaga等均有現身分享，Taylor就感慨未能出席自己的畢業禮。



由網上平台舉辦的「Dear Class of 2020」，特別為今年因新冠肺炎疫情，被逼取消畢業禮的美國高中生打氣，這個網上慶祝活動歷時4小時，請來歌手Beyonce、Taylor Swift、Katy Perry、Lizzo、珍妮花洛庇絲、Lady Gaga、韓團BTS、美國前總統奧巴馬夫婦、微軟創辦人蓋茲等多位紅星名人助陣，向學生說出鼓勵說話及演出。



Taylor自爆收郵寄證書



節目一開始就有上位歌手Lizzo以長笛與紐約交響樂團合奏經典畢業歌曲《Pomp & Circumstance》。天后Taylor Swift分享未有機會出席自己的畢業禮，她指年輕時都對高中畢業充滿幻想，穿上畢業袍、戴上畢業帽等，但最終她當時與母親展開電台巡唱，未能親身出席畢業禮，她的畢業證書都是郵寄收到的，Taylor勉勵今年未能參加畢業禮的學生不用灰心。



Katy Perry為畢業生演唱新歌《Daisies》，她身穿白色晚裝、挺着巨肚演唱，卻被發現無着鞋，相當搞笑；演出前她在網上留言︰「你們是未來，我知道你們會將學到的令世界成為更好的地方，不要讓世界改變你。」



Beyonce鼓勵學生追夢



另一位天后Beyonce發表強而有力的演說，並提到黑人弗洛伊德（George Floyd）被警察殺害的事件，她向畢業生表示︰「你們已成就父母和祖父母從未想像的事情，感謝你們用集體的聲音，讓全世界知道黑人的性命很重要。弗洛伊德、阿爾伯特（Ahmaud Arbery）、泰勒（Breonna Taylor）和很多人的死都讓我們心碎，亦令全國為這件事追尋答案。」Beyonce又提到在娛樂圈如今仍然很「性別歧視」，仍然是男性主導業界，「餐桌永遠不夠位置給黑人女性，因此我去森林斬樹，製造自己的餐桌。」最後她勉勵年輕人追夢要實行，不能只是空談，不要分心，並要「繼續為自己投資、繼續為自己下注」。