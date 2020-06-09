網民貼手槍相指活不過7月 Jennie@BLACKPINK接死亡恐嚇

沙貝魯根今屆德國盃曾淘汰兩支德甲隊，但新冠肺炎疫情令丁組聯賽提早結束，他們在久疏戰陣下，今晚四強主場鬥利華加遜難再扮演巨人殺手。再者後者在德國盃雖然半力出擊，但獲委予重任的副選鋒將艾拿利奧和比拿拉比交足功課，今仗勢可領軍大捷躋身決賽，一於支持讓球主客和讓三球「客勝」。（香港開電視77、有線601、661台周三凌晨2:45直播） 第四級別球隊沙貝魯根在今屆德國盃表現可人，曾經淘汰科隆和杜塞爾多夫兩支德甲球隊，他們在上圈八強互射十二碼贏杜塞爾多夫後，曾豪言要再過利華古遜躋身決賽。可是新冠肺炎來襲令其美夢難以實現，皆因丁組聯賽早前宣佈提早結束，沙貝魯根以冠軍身份升班德丙，但他們自...

2020-06-09