  • 2020年6月9日 星期二
  • 28º
  • 91%
熱門： 派1萬順天邨唐狗水龍捲海洋公園

日報新聞 > 娛樂

網民貼手槍相指活不過7月 Jennie@BLACKPINK接死亡恐嚇

2020-06-09 列印
■BLACKPINK的Jennie繼Lisa後，收到死亡恐嚇。
■有網友在社交網放兩把手槍照片，表示要Jennie消失。
Previous Next

　　韓國女團BLACKPINK成員Jennie的海外fans近日發現社交網上有人晒出兩把手槍的照片，留言會對Jennie不利，「在BLACKPINK 6月為新單曲宣傳期間，我的團隊會用相中的手槍令Jennie在地球消失，是否很有趣？安排更多保鏢令事情變得更有趣吧。準備好吧，你們的Jennie不會活過7月初。」如今該帳戶已被凍結，fans呼籲BLACKPINK所屬的YG娛樂應嚴陣以待，保護藝人的安全。

　　同時，有fans在另一社交網發現一個在簡介上表明會攻擊BLACKPINK的帳戶，未知兩者是否屬同一夥人。上月初泰籍成員Lisa被惡意改圖和收到死亡恐嚇，當時網友稱會在BLACKPINK站上舞台時，射殺Lisa。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd