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占士邦首做老竇 《生死有時》育有5歲女

2020-06-09 列印
■丹尼爾和Lea在《007：生死有時》榮升父母。
■占士邦的5歲女由童星Lisa-Dorah飾演。
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　　占士邦電影《007：生死有時》由原定4月3日押後至11月上映，近日電影日程表被外泄，今集丹尼爾基克（Daniel Craig）飾演的占士邦被爆會退休外，更有一名5歲女兒，女兒Mathilde會是占士邦與法國女星Lea Seydoux飾演的「邦女郎」Madeleine Swann所生的。

　　上周《007》的攝製日程表被拍賣，日程表有去年9月在意大利南部拍攝的戲份介紹，當中提到Madeleine與女兒Mathilde及Lashana Lynch飾演的女特務有對手戲，而女兒一角由童星Lisa-Dorah Sonne飾演。有電影界人士亦承認占士邦在新一集做老竇，丹尼爾希望他最後一次演的邦片充滿驚喜和娛樂性。
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