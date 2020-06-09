上周《007》的攝製日程表被拍賣，日程表有去年9月在意大利南部拍攝的戲份介紹，當中提到Madeleine與女兒Mathilde及Lashana Lynch飾演的女特務有對手戲，而女兒一角由童星Lisa-Dorah Sonne飾演。有電影界人士亦承認占士邦在新一集做老竇，丹尼爾希望他最後一次演的邦片充滿驚喜和娛樂性。
占士邦首做老竇 《生死有時》育有5歲女
上周《007》的攝製日程表被拍賣，日程表有去年9月在意大利南部拍攝的戲份介紹，當中提到Madeleine與女兒Mathilde及Lashana Lynch飾演的女特務有對手戲，而女兒一角由童星Lisa-Dorah Sonne飾演。有電影界人士亦承認占士邦在新一集做老竇，丹尼爾希望他最後一次演的邦片充滿驚喜和娛樂性。
年息十厘優惠 抽獎送現金 登記派錢一萬 銀行爆搶客戰
全城關注政府派一萬元的安排，終於出籠，最快落袋的方法，是本月二十一日起經各大銀行網站或電子銀行登記申請，最快七月八日收錢。各銀行亦趁政府派錢乘機搶客，滙豐給綜合理財新客戶享有首兩個月港元儲蓄十厘年利率...
2020-06-09
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罷韓投票舉行前夕 國民黨大打政績牌
高雄市長韓國瑜罷免投票今日舉行。在投票前夕國民黨仍企圖打政績牌，黨主席江啟臣昨日更透過社交媒體facebook（fb）呼籲大家不要參與投票。中選會昨日亦指「針對罷韓已準備好灌票」等消息是假訊息及不實指...
2020-06-06
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特朗普下令國民警衞軍撤出華府 紐約費城芝加哥解除宵禁
弗洛伊德案造成的全美為反種族歧視及反警暴示威，大部份地區有緩和跡象。特朗普下令國民警衞軍撤出華府，紐約市亦提前解除宵禁令。案發地明尼阿波利斯市的市議會，決定啟動撤資及解散警隊程序。據CNN的統計數據顯...
2020-06-09
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擁930呎花園 比華利山別墅寬闊廳堂雅致明亮
大埔比華利山別墅地理位置優越，依山而建自成一隅，私隱度高，為城中名人擇居之地，如是次精選5房1套大宅，實用面積2079方呎，坐向正南，亦可將船灣避風塘及吐露港盡收眼廉。而屋外擁私人花園，清新自然。 ...
2020-06-09
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非農就業勝預期 市場樂觀 杜指續彈461點
市場人士持續對經濟重啟抱持樂觀態度，加上非農就業報告遠勝預期，帶動美股周一高開後輾轉向上，杜指踏入中段一度將升幅擴大至超過300點。杜指早段報27394點，升283點；稍早時盤中暫時高位曾見27425...
2020-06-09
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巨人殺手睡了 利華副選夠殺
沙貝魯根今屆德國盃曾淘汰兩支德甲隊，但新冠肺炎疫情令丁組聯賽提早結束，他們在久疏戰陣下，今晚四強主場鬥利華加遜難再扮演巨人殺手。再者後者在德國盃雖然半力出擊，但獲委予重任的副選鋒將艾拿利奧和比拿拉比交足功課，今仗勢可領軍大捷躋身決賽，一於支持讓球主客和讓三球「客勝」。（香港開電視77、有線601、661台周三凌晨2:45直播） 第四級別球隊沙貝魯根在今屆德國盃表現可人，曾經淘汰科隆和杜塞爾多夫兩支德甲球隊，他們在上圈八強互射十二碼贏杜塞爾多夫後，曾豪言要再過利華古遜躋身決賽。可是新冠肺炎來襲令其美夢難以實現，皆因丁組聯賽早前宣佈提早結束，沙貝魯根以冠軍身份升班德丙，但他們自...
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德島大步危 探東瀛妖怪
大步危是日本四國德島縣的著名遊點，在此除可看到鬼斧神工的自然勝景，還有教人毛骨悚然的妖怪傳說，原來在大步危一帶便有一所妖怪屋敷，展示着眾多當地及其他東瀛妖怪的驚嚇造型及傳說故事，鍾情妖怪探奇的朋友，有...
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巨星拍片為美國高中生打氣 大肚Katy赤腳獻sing Taylor勉勵疫境勿灰心
美國多位紅星和名人周日為學生舉行網上畢業禮「Dear Class of 2020」，鼓勵那些今年未能出席實體畢業禮的高中生，Beyonce、Taylor Swift、Katy Perry及Lady G...
2020-06-09
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社論——適應疫情常態 重過高質生活
受新冠肺炎疫情打擊而關門數月的海洋公園，終見曙光，昨天宣佈在本周六重開。另一主題公園迪士尼樂園則表示，正參照衞生當局的指引，加緊準備重開。其他文娛演藝團體亦蠢蠢欲動，昨天香港管弦樂團便宣佈新樂季的音樂會安排，相信稍後會有更多文娛藝術團體在適應了疫情的「新常態」下，重整軍容，再次出發。 面對財困的海洋公園，爭取盡早開園，有利於爭取訪客入場門票收入，減少虧損。其他文娛演藝團體，也有逼切性回復正常，因為再停止營運，虧蝕愈來愈大，再拖下去，隨時有倒閉的危機。 絕大部份文娛演藝團體，必須得到公帑支持，加上商業機構贊助，再獲觀眾購票入場，才可以生存，三方資源，缺一不可。這個營運模式，全...
2020-06-09
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馬場浮世繪——冠軍人馬獎或待收鑼辦
馬季即將完結，每季於煞科前都會舉行的馬壇盛事「香港賽馬會冠軍人馬獎頒獎典禮」，因應受目前疫情影響及其他情況有別，馬會須於短期內就頒獎禮的細節作某些特別決定。 首先近年的頒獎禮都會安排於馬季收鑼前的周五晚上舉行，但因今季要補賽而煞科戰變作周三谷中夜賽，加上整季賽事頻密，馬會正研究是否要仿傚外地同類活動，將頒獎典禮延遲至馬季收鑼後才舉行。 此外，雖然政府現時的限聚令會在本月十八日結束，然而未到最後一刻，都難肯定限聚令是否會延長，故此頒獎典禮或要因應情況而作合適安排，例如是否要限定出席的嘉賓人數，以及每席是否要限定只坐八人等。 馬場浮世繪
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