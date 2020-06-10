疑涉出軌醜聞 ﻿佐佐木希諧星老公﻿﻿急停工﻿

佐佐木希於2017年下嫁諧星渡部建後誕下一子，兩夫妻其後屢傳婚姻不穩。8個節目在身的渡部建，昨日疑捲入出軌醜聞，突然宣佈停工。圖：網上圖片



現年32歲的佐佐木希和47歲諧星兼主持人渡部建，婚後多次傳出婚姻亮紅燈，亦多次被拍到一家溫馨場面。去年7月，佐佐木希刪除社交網的夫妻合照，被傳快將離婚。佐佐木希亦被傳過性慾太強，難以滿足她的渡部建只好避免回家，渡部建其後否認此傳聞只得啖笑。



手上有8個節目的渡部建，昨日突然傳出向各電視台申請停工，他被指因涉及與女性有關的出軌醜聞，為免令觀眾反感和不想為工作人員帶來麻煩，決定全面停工。



