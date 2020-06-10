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孫藝珍深宵Like爆玄彬

2020-06-10 列印
■孫藝珍和玄彬日前齊領獎。
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　　孫藝珍和緋聞男友玄彬日前在百想頒獎禮「拍拖」領人氣獎，眉來眼去成為網民熱話，昨有網民發現，孫藝珍的社交網帳戶在深夜時份頻按Like，點讚逾40多次她與玄彬的合照或玄彬的照片，疑似暗認戀情！亦有網民懷疑，或是孫藝珍的帳戶被盜用所致。

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