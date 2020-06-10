  • 2020年6月10日 星期三
  • 29º
  • 84%
熱門： 港康碼國泰航空立法會修例風波暴動

日報新聞 > 娛樂

笑談與梁諾妍同居 洪永城認懶做家務

2020-06-10 列印
■梁諾妍被指在家中亂放運動衫。網上圖片
■洪永城（右二）等出席新劇拜神儀式。
Previous Next

　　洪永城昨日拉大隊出席新劇《陀槍師姐2020》拜神儀式，談到在《兩個小生去Camping》中表示寧願不舉也不願光頭和有大肚腩，他強調沒有不舉的煩惱，至於黃翠如早前指他的重要部位短小，洪永城就指她沒話題才取笑他。

　　洪永城和女友梁諾妍同居已數月，他認為同居可以深入了解。問到女友有甚麼要改善？他笑言講完要跪玻璃，只是大讚女友完美。對於被爆十日不洗碗，他坦言有待改善，又指女友四處放運動衫，和他一樣懶做家務。問到會否奉子成婚？洪永城說不排除這個可能性。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd