笑談與梁諾妍同居 洪永城認懶做家務

洪永城昨日拉大隊出席新劇《陀槍師姐2020》拜神儀式，談到在《兩個小生去Camping》中表示寧願不舉也不願光頭和有大肚腩，他強調沒有不舉的煩惱，至於黃翠如早前指他的重要部位短小，洪永城就指她沒話題才取笑他。



洪永城和女友梁諾妍同居已數月，他認為同居可以深入了解。問到女友有甚麼要改善？他笑言講完要跪玻璃，只是大讚女友完美。對於被爆十日不洗碗，他坦言有待改善，又指女友四處放運動衫，和他一樣懶做家務。問到會否奉子成婚？洪永城說不排除這個可能性。



