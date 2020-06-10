  • 2020年6月10日 星期三
  • 29º
  • 84%
熱門： 港康碼國泰航空立法會修例風波暴動

日報新聞 > 娛樂

瞞婚吳尊疫下補辦婚禮

2020-06-10 列印
■吳尊一家齊拍攝真人騷。
Previous Next

　　在○五年出道時隱瞞已婚身份的吳尊，早前與老婆林麗吟及子女在家鄉汶萊拍攝內地真人騷《婚前21天》，兩夫妻穿上結婚禮服補辦婚禮，全程任睇。錄製節目期間遇上疫情，吳尊坦言感到很大壓力。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd