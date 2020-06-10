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劉穎鏇拉隊睇艷舞

2020-06-10 列印
■劉穎鏇（左二）等齊打賞林子善。
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　　林子善昨為新劇《超能使者》穿上激凸戰衣化身舞男，大跳艷舞，吸引劉穎鏇和王君馨等尖叫連連，更拿出大疊「金牛」興奮地攝入他的褲內「打賞」，場面搞笑！

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