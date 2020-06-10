舊愛惹麻煩 失戀一年冇晒事 高海寧風騷開工 笑晒口

因為音樂人鄧智偉一單桃色糾紛，唔覺意踢爆33歲的高海寧（高Ling）跟男方的5年情早於去年已結束，難怪高Ling日前出席活動時，也向傳媒表示心情OK。咪以為甩拖高Ling逞強，記者前晚於銅鑼灣採訪新劇《七公主》拍外景時，高Ling全程風騷滿場飛，不單止跟台前幕後有講有笑，連離開嗰陣見到記者都忍唔住低頭甜笑，失戀？咩嚟㗎？採訪：梁志明



高海寧與鄧智偉的緋聞傳足多年，雖然雙方一直冇認愛，但二人的關係早已是圈中公開的秘密。然而去年中才傳他們有結婚共識，高Ling更揚言唔排除一時衝動去註冊，但上周二（2日）鄧智偉被爆疑背高Ling偷食失婚少婦！事件曝光後，男方坦承跟高Ling於去年1月已分手，兩個月後因工作關係在港認識沈小姐，未料卻一直受到對方滋擾。突被高調爆分手，高Ling就於IG貼出黑白照並說：「從來感情事都是低調處理，而今天，只想為早已逝去的輕輕劃上句點。」並謂快樂回憶留在心裏，把悲傷的轉化成養份。



心情靚爆



回復單身的高Ling坦言有擔心鄧智偉，自己心情都OK。其實已分手一段時間的她早就走出情傷，前晚跟陳瀅、鄺潔楹現身銅鑼灣為無線新劇《七公主》拍外景時，剪了一頭清爽短髮的高Ling不論戲裏戲外心情也靚到爆！當晚7時許，三人於便利店內拍攝一場講述高Ling與鄺潔楹吹水、篤魚蛋的戲份，而陳瀅就飾演一名木口木面店員。



開工狂笑



跟傳被「筍盤男友」陳家樂飛的陳瀅比較，「同是天涯淪落人」的高Ling就明顯開心得多，在未Roll機前，她與鄺潔楹一直有講有笑，連拎住罐汽水都笑到見牙唔見眼，間中仲撩吓陳瀅、工作人員傾偈，逗得大家都不停哈哈笑！臨收工前，換上牛仔褸襯黑白間條Tee的高Ling，見到有記者在場先嚇一跳，然後不禁低頭邊行邊甜笑，以笑容向傳媒表示完全未受舊愛的桃色事件影響，單身依舊好



快樂。