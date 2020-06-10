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陳瀅殘爆現身

2020-06-10 列印
陳瀅殘爆現身
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  陳瀅與陳家樂因合拍無線劇《廉政行動2019》而傳撻着，更已過着同居生活，惟二人一直冇認戀，直至本月初，陳家樂忽然傳秘撻連詩雅，陳瀅頓成「輸家」！前晚，陳瀅殘樣現身拍攝場地，未正式Roll機時，她企埋一邊睇劇本，當工作人員跟她開玩笑時，陳瀅才面露笑容，但後得悉現場有記者，她又煞有介事避鏡頭，心情麻麻。
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