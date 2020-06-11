林嘉欣在戲中飾演偏胖中年婦角色「沈子玲」，造型要凸出胃腩，她曾試裝「假腩」，但覺效果失真。於是便晚晚食消夜，一個月胖了十幾磅，同時三個月不染白髮又不塗潤手霜，以求逼真。
戲中嘉欣還有弱視，為求最真實體驗，她接觸失明人士作深入了解，又佩戴一隻比五元硬幣更大的特製隱形眼鏡，視光師本來限定每次只能佩戴四小時，嘉欣為完全投入角色世界，拍攝時都不脫下，由於左眼看不清，聽聲音就不自覺把頭擰側，活脫脫成為「沈子玲」的樣子。由於此角色行動不便，嘉欣為體驗感覺而在小腿綁上五磅啞鈴，在日常生活中反覆練習。
有反修例暴力示威者疑準備出動槍械傷害警員。警方掌握情報後，直搗元朗洪水橋一間村屋，拘捕一家三口，檢獲一支曲尺真槍、近四百發子彈和槍械組件等，懷疑有人密謀傷害警員，現年三十八歲兒子曾在社交平台揚言使用槍...
2020-06-11
台灣當局表示，昨早偵測到解放軍多架蘇三十戰機短暫進入台灣西南空域，但強調台軍全程掌握解放軍戰機飛行，已採取驅離措施。同時，據悉美國海軍一架波音C-40運輸機昨獲批准飛越台灣上空。 台灣軍方表示，昨日上...
2020-06-10
被白人警員壓頸致死、觸發多地反種族主義示威浪潮的黑人男子弗洛伊德，周二在德州休斯敦市舉行喪禮，大約五百政界代表及名人出席，拜登亦以視像致悼詞。黑人民權領袖兼牧師夏普頓形容，弗洛伊德是一塊「改變世界的運...
2020-06-11
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯營業經理黃永財表示，港灣豪庭10座低層C室，面積411方呎，屬兩房間隔，議價後獲用家720萬承接，呎價17518元。據了解，原業主於12年3月以約3...
2020-06-11
聯儲局公佈議息結果之前，市場觀望情緒濃厚，美股偏軟。美股於儲局公佈議息結果後，杜指中段由跌反升39點，報27311點，可惜末段又回落。標普指數跌0.3%，至於納斯達克指數升97點，報10051點破一萬...
2020-06-11
西甲今晚重開，廣大球迷可以過足波癮。今晚打頭陣就是西維爾主場對貝迪斯的塞維利亞打吡，主隊本季在阿根廷孖寶班尼加和奧甘波斯帶領下表現出眾，今仗勢取貝迪斯。 西維爾在西甲暫停前穩守第三位，過去四輪...
2020-06-11
今年首四個月全港交投量最高新車正是Tesla Model 3，據聞登記數量超過七百部，是電動車熱潮再次來臨，抑或只是市場沒其他類似選擇？ Model 3自去年9月開始成交量持續高企，原因之一據...
2020-06-11
日本女星佐佐木希3年前下嫁諧星兼節目主持人渡部建，婚後誕下一子，但屢傳婚變。渡部建前日突稱因身陷醜聞，向8個節目申請停工。當地傳媒昨報道，渡部建牽涉與多名女子出軌，對象涉及AV女優、OL和女星等6名女...
2020-06-11
環保組織綠惜地球昨天公佈，派員走訪全港十三間超市及連鎖零食店，調查糖果的包裝，發現逾四百種糖果產品中，逾一半的包裝沒有回收標示，更沒有提供裸買、可重用包裝商品及回收的渠道，反映製造商和消費者「濫膠」的情況依然嚴重。其實，在疫情爆發五個多月以來，公眾不知不覺大量使用塑膠製品，埋下了嚴重的塑膠遺害，急需大家正視。 試想像七百萬港人，每人每日至少戴一個口罩，過去五個多月的數字，簡直是天文數字。不要忘記，口罩材料是不織布和熔噴布，其實主要是膠質，需要長時間才能降解。還有大家勤洗手，多了使用了濕紙巾，其成份是不織布。再說下去，在疫情影響下，不少人留家避疫，造就了外賣餐飲興起，一袋袋的...
2020-06-11
馬會牌照委員會剛公佈來季的騎練名單。公司騎師方面，基本上現時仍在港策騎的都可留低，即使近期為人詬病的薛恩，也獲發約半季的馬會騎師牌照。 當然大家明白到上述安排是跟新冠肺炎影響全球有關，所以不變應萬變可以理解，還望這位曾榮膺昔日的雪梨冠軍騎師，好好珍惜這個獲續牌的機會，在今個馬季餘下的日子至下季初，陣上加把勁交出多點成績，否則到疫情受到控制，全球運作回復正常時，他要繼續留港策騎實在不易。 至於郭能同樣獲發約半季的馬會騎師牌照，這位有鐵人美譽的愛爾蘭騎師在港已從騎多年，成績一直保持在中游位置，但今季初有段時間經常因為過度採取末段分韁的騎法而惹來抨擊，而事實上該段期間他也屢拼皆敗...
2020-06-11