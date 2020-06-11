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演凸腩中年婦人 ﻿林嘉欣﻿﻿晚晚消夜增肥﻿

2020-06-11 列印
■林嘉欣戴上特製隱形眼鏡扮弱視。
■嘉欣與陳家樂頗多對手戲。
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　　林嘉欣主演由老公袁劍偉執導的英皇電影《死因無可疑》，定於6月25日端午節上映，嘉欣為戲中有弱視的角色長時間戴特製隱形眼鏡，造型突出。

　　林嘉欣在戲中飾演偏胖中年婦角色「沈子玲」，造型要凸出胃腩，她曾試裝「假腩」，但覺效果失真。於是便晚晚食消夜，一個月胖了十幾磅，同時三個月不染白髮又不塗潤手霜，以求逼真。

　　戲中嘉欣還有弱視，為求最真實體驗，她接觸失明人士作深入了解，又佩戴一隻比五元硬幣更大的特製隱形眼鏡，視光師本來限定每次只能佩戴四小時，嘉欣為完全投入角色世界，拍攝時都不脫下，由於左眼看不清，聽聲音就不自覺把頭擰側，活脫脫成為「沈子玲」的樣子。由於此角色行動不便，嘉欣為體驗感覺而在小腿綁上五磅啞鈴，在日常生活中反覆練習。

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