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許廷鏗自爆對林欣彤黑面

2020-06-11 列印
■許廷鏗與林欣彤經常傾心事。
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　　許廷鏗與林欣彤參加《超級巨星2》相識，關係早由戰友昇華成為密友，日前二人接受訪問時，互相爆料。許廷鏗笑言曾與林欣彤及一班朋友到英國旅行，其中一日到大英博物館逛，在約定時間集合時，林欣彤遲到10分鐘，許廷鏗即黑面說：「站站都咁遲，唔得囉！」令林欣彤嬲到走咗去。

　　林欣彤解釋當時每朝都要等他們兩粒鐘先出發，自己遲10分鐘就被責怪，所以好嬲，但事後已無芥蒂。

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