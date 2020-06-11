首次擔正獲提名影帝 ﻿朱栢康﻿﻿收消息即感觸到喊﻿

朱栢康（暱稱朱康）最近憑電影《金都》先後獲提名台灣金馬獎和香港金像獎影帝，雖然未能奪獎，但首次擔正已爭取到提名，確實令人鼓舞，當日朱康收到消息時也感觸到喊起來，因他一直對自己演出冇自信，甚至想過轉行。講到在《金都》飾演的「Edward」，雖然跟他南轅北轍，幸好劇本寫得好幫到手和遇上夾得來的對手鄧麗欣。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Ginny@hairculture



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對於「Edward」這角色，朱康形容只是個12歲長不大的男人，「極其量喺我17、8歲啱啱開始拍拖，好想喺女朋友身上攞到認同感，嗰種感覺似啲囉！但係我生活宗旨同Edward好唔同，或者我用嘅方法好唔同，我一定唔會靠阿媽先，就算打本畀我做生意，都唔會囉！我喺畢業之後，已經有好強諗法要供養父母。」



戲中朱康跟鄧麗欣是對拍拖7年的情侶，有不少親密戲份，因之前完全不認識，最初合作都會驚，「但係有一、兩次出嚟對劇本後，我自己都放心咗好多，因為佢好有睇法，好專業，我哋嘅睇法都幾一致，去到臨拍，都仲會有少少緊張，但係一roll咗機，大家都冇咗呢種尷尬嘅嘢。」



朱康17年由舞台劇界轉拍電影電視，首次擔正電影便獲得影帝提名，他收到消息一刻正跟經理人在餐廳開會，也忍不住喊了，但他坦承正遇着演出樽頸位，就算得到提名，依然未有加強自信，「我成日都講，我早兩個月前同阿媽食飯先喺度呻，自己做緊啲乜嘢呀？高不成低不就，救命！我係咪要諗吓轉行嗰啲嘢，兩個月後有個咁樣嘅提名，依家消化咗落嚟，會開心囉！但係你問我會唔會影響到我？覺得自己叻咗？有信心咗？係咪可以有番自信多啲？其實都唔係，我喺我嘅演出、作品裏面，仲有好多嘢需要學，特別由舞台轉咗去電視電影呢個界別，但係我希望嚟緊不久嘅將來，可以攞多幾次提名，到咗嗰陣我就可以知道，我應該係有某一啲能力嘅，同埋我依家正正處於表演方面嘅樽頸位。」



