  • 2020年6月11日 星期四
  • 32º
  • 65%
熱門： 反修例立法會何志平李家超手槍

日報新聞 > 娛樂

拍打戲親自上陣 王敏奕被爆樽𠝹傷面

2020-06-11 列印
■王敏奕被爆樽傷面，但仍繼續拍攝。
Previous Next

　　以真打作賣點的新片《地下拳》，大部份對打鏡頭不經剪接，可謂拳拳到肉！戲中飾演演員的王敏奕（Venus）亦不例外，在一場被楊柳青及趙永洪爆樽戲份親身上陣，最終不慎𠝹傷臉但仍堅持完成拍攝，Venus說：「爆樽同被爆樽都需要一定經驗，有一定力度糖膠樽才會碎裂，所以最後真的𠝹傷面時，劇組比我還擔心。」為保留真實感，在簡單消毒後又繼續拍攝。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd