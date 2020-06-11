背靚妻多次出軌 AV女優紛割席 佐佐木希老公被爆 六本木殘廁偷食OL

日本女星佐佐木希3年前下嫁諧星兼節目主持人渡部建，婚後誕下一子，但屢傳婚變。渡部建前日突稱因身陷醜聞，向8個節目申請停工。當地傳媒昨報道，渡部建牽涉與多名女子出軌，對象涉及AV女優、OL和女星等6名女子，更被OL大爆愛在殘廁幽會！圖：網上圖片



現年32歲的東瀛娛圈靚女佐佐木希，3年前下嫁現年47歲的渡部建，去年7月，佐佐木希刪除社交網內的夫妻合照，有傳將離婚。渡部建前日突然宣佈，因涉醜聞即時停工。日本各大傳媒昨日報道，渡部被揭是「大滾友」，婚後竟搭上多達6名女子，當中包括AV女優、歌手及圈外OL（辦公室女郎）！



自「縮」急停工



據指，《週刊文春》掌握渡部建搭上的OL爆料，《文春》記者向他展示資料，渡部心虛自「縮」即時停工。



《文春》網上版報道，該名爆料OL指，渡部婚前已和她有關係，他娶佐佐木希後，3年來起碼出軌30次，更稱最多時曾一星期見兩次！該OL又大爆渡部愛在東京地標六本木Hills的傷殘人士廁所內進行性行為，每次都相約在商場不同樓層或停車場的殘廁幽會，她說：「渡部會先在該商場內徘徊，確定沒有人就叫我過去……他只把我當作『發洩性慾的對象』」。



公開向老婆道歉



渡部建亦被指與3位AV女優（成人小電影演員）有關係，片桐惠理香、神宮寺奈緒及瀧川惠理被傳牽涉其中，3人隨即否認與渡部有染。神宮寺稱不認識渡部；瀧川則直言不接受出軌男；片桐就大呻最無辜，她自言在2014年見過渡部，其後沒再見面，她亦已移居台灣多年。



渡部昨日發聲明就醜聞公開道歉，他說：「今次被指責與多名女性有不倫關係，是我不道德所致，對家人造成深深的傷害，還有對支持我的大眾造成莫大的困擾，我會深徹反省，也向妻子說明、道歉了，真的非常對不起！」