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甩拖高Ling渴求「忠誠」

2020-06-11 列印
■高Ling舉起娜姐的經典唱片《True Blue》拍照。
■高Ling愛在社交網分享靚相。
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　　高海寧（高Ling）的舊愛鄧智偉早前捲入桃色糾紛，搞到要報警處理，他更向傳媒透露，和高Ling早已在上年分手。高Ling日前亦在社交網承認已回復單身，本報昨日獨家報道她甩拖後開工拍攝《七公主》時全程風騷滿場飛，看來已完全放下舊情。

　　高Ling連日亦有分享新相和心情，昨日更在社交網動態晒天朗氣清的短片，並有一幅側身相片，相中的高Ling舉起麥當娜著名唱片專輯《True Blue》，該曲有非常忠誠、忠貞可信賴之意，擺明是對未來男友的基本要求。

圖：網上圖片
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