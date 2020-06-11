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明道承認秘婚生仔

2020-06-11 列印
■明道暫未有計劃舉行婚禮。
■明道分享愛子的腳仔照片。
■王婷萱愛製作甜品。
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　　現年40歲的寶島藝人明道，2017年曾被爆與女團「KISS」成員王婷萱同居，但他當時堅稱女方只是「聊得來的朋友」。台灣傳媒近日攝得明道和王婷萱抱BB遊陽明山，王的無名指疑戴上婚戒。

　　明道其後在社交網分享兒子的腳仔相，承認已婚及已為人父，並留言「謝謝大家關心」，經理人指明道去年跟王婷萱登記結婚，兒子兩個月大，但未改名。王婷萱熱衷製作甜品，並在社交網分享心得。

圖：網上圖片
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