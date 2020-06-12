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李荷妮尹啟相驚爆分手　宋仲基否認戀女律師

2020-06-12 列印
■宋仲基突傳新戀情，對方是一名律師，但事務所已否認。
■李荷妮認與尹啟相（左）已分手。
李荷妮尹啟相驚爆分手　宋仲基否認戀女律師
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　　韓國男神宋仲基去年驚爆與宋慧喬離婚，童話婚姻維持不到兩年。離婚後宋仲基一直忙於拍攝電影《勝利號》及《波哥大》。日前宋仲基剛為新片拍攝宣傳片，並以新髮型示人，昨日傳出他有新戀情，對方是一名女律師，但宋仲基所屬的Hystory D&C娛樂即時否認，又指宋仲基現時十分忙碌，根本無暇拍拖。

　　此外，韓國女星李荷妮與男星尹啟相拍拖7年，外界都以為二人快拉埋天窗，但昨日二人公開承認已分手，尹啟相更離巢，不再與李荷妮做同事。

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