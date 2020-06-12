新節目「轉行」做外賣仔 ﻿43歲敖嘉年﻿﻿繼續發演員夢﻿

年初，43歲的敖嘉年宣佈跟無線結束22年賓主關係，回復自由身後，本來準備北上發展兼為舞台劇《周璇》演出的他，遭疫情打亂所有計劃。收入大受影響的嘉年，早前於社交網貼出揸的士及Uber Eats保溫袋照，令不少人都猜測他轉行謀生，但原來只是為ViuTV拍攝新節目《中佬唔易做》，嘉年更強調：「暫時唔會轉行，我仲未發完呢個夢！」



撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致



在節目中，敖嘉年一嚐做「鐵騎外賣仔」滋味，其間遇上重重困難，例如冇散銀找錢、GPS失靈、落雨濕身又暴曬等，令他不禁高呼好艱辛！提到於社交網分享「揸的照」引起轉行誤會，嘉年即自爆有朋友主動提議為他牽線「接客」，令他大感詫異：「有個好耐冇見嘅朋友突然WhatsApp我，好含糊話『唔緊要㗎，好多嘢都面對到嘅，我得閒就介紹啲客畀你』，我諗咗陣，我做演員，介紹啲咩客畀我呢？咁我就好奇怪嘞，佢先話『我淨係會同佢哋講有架車可以接人，唔開你名，你唔需要尷尬』。（以為係飯局？）係啦，但件事好好笑又幾窩心！」獲不少好友和網民鼓勵的他又謂暫時不會轉行，皆因：「我仲未發完呢個夢！」



誓當好前輩



回想初入行被前輩寸樣衰，又被路人直呼茄哩啡，當時嘉年都諗過約滿便離巢，幸後來獲高層曾勵珍賞識，轉型拍劇；歷盡冷言冷語後，他亦決心以身作則善待後輩，「見到後輩唔開心我都會畀信心佢哋，其實好慘，人家雄心壯志做嗰樣嘢，你咁樣玩佢，令人個心鬱住，你應該令佢做得更好、更落力，而唔係鬧鬧鬧！」對於遲遲未能攀上男一，雖然嘉年坦言恨做男主角，但演員受許多因素影響，故會抱住隨遇而安的心態，目前也一直搞緊自家製作。



