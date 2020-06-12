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李昇基劉以豪結伴同遊　用「BB班」英文與Fans溝通

2020-06-12 列印
■李昇基與劉以豪玩雙人瑜伽，有點尷尬。
■李昇基與劉以豪英文雖然麻麻，但亦可以與不同國籍粉絲溝通。
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　　由台灣男神劉以豪與韓國男神李昇基合作的Netflix綜藝作品《Twogether：男神一起來看你》6月26日上線。兩大男神耗時一個多月探訪七座城市，走遍之前從粉絲們募集得來的推薦景點，包括印尼雅加達、峇里島，泰國曼谷、清邁，尼泊爾波卡拉和加德滿都，最後回到首爾。二人以「 BB 班」的英語水平，與各地粉絲溝通，過程十分有趣。

　　不僅如此，劉以豪與李昇基在節目中也有許多「親密接觸」！雖然一開始相處難免尷尬，但通過進行雙人瑜伽、踩雙人單車，在不間斷的笑聲當中培養出「豪基情」。

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