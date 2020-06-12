導演臨場改劇本嚇親 ﻿山下智久﻿﻿拍一日拖培養感情﻿

HBO Asia全新原創驚悚劇集《南極兇案》(THE HEAD)講述一班世界精英研究隊成員在南極科學研究基地發生離奇命案。香港人好熟悉的日本男星山下智久(山P)飾演團隊中的一名微生物學家，跟飾演醫生的Katharine O’Donnelly有感情線，為培養感情，開拍前山P更同Katharine拍一日拖幫助入戲。但拍拖未算刺激，導演臨場改劇本先嚇親山P。 撰文：廖思慧



山P在劇中飾演Aki，佢話，「Aki係一位才華橫溢嘅微生物學家，第一次去極地工作，佢傾盡全力，只為想喺南極洲跟知名生物學家Arther(John Lynch飾)工作嘅機會。」另外佢又提到飾演醫生的Maggie(Katherine O’Donnelly飾），「Aki同Maggie由細到大都對大家有特殊嘅感覺，所以好快喺埋一齊，之後局勢陷入危機時，我都有竭盡所能保護Maggie。」



難得享受寧靜



講起Katherine，山P坦言拍攝前，導演Jorge Dorado特別安排Katharine跟山P約會。「我哋好似情侶咁過咗一日，咁樣好幫助到我同Katharine能更快熟悉大家同進入角色。」另外山P同其他演員收工後會一齊去食飯同飲酒，亦有去當地的音樂節。「我自己租咗車去環島，亦曾自己一人去孤島度周末。」最重要身處當地的山P享受到難得的寧靜，「我真係好享受，在特內里費島時冇人認得我。」



劇組在西班牙特內里費島及冰島拍攝了三個月，要全英語拍攝，對精通英語的山P亦相當唔容易。「現場有一名表演指導及一名英語指導。一開始我花咗好長時間先真正體會劇本所要表達嘅意思，而最大挑戰係導演會喺片場上大幅度修改劇本嘅措辭同表達方式，所以喺拍攝前期，我其實有啲緊張，不過呢個情況逐漸改善，而我亦開始變得更有自信。」最後首拍歐美劇的山P再三表示能夠拍攝《南極兇案》係非常好的經歷。「我學咗一啲西班牙語，例如『aqui』（發音與「Aki」相同），意思是「這裏」。」



