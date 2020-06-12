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38歲譚凱琪傳有喜

2020-06-12 列印
■譚凱琪在今年3月出嫁。資料圖片
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　　現年38歲的譚凱琪（Zoie），今年三月下嫁男友莊日宇，當時Zoie曾否認是「雙喜臨門」急於結婚。昨有報道指Zoie有份參與無線劇集《BB大晒》，但疑因要安胎而請大假停工。Zoie被攝得被指是肚凸凸，似懷胎已有喜。Zoie昨日透過訊息回覆記者查詢時表示：「暫時未有嘢公佈住呀！多謝大家。」

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