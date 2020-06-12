38歲譚凱琪傳有喜
「再出發」網列多類商戶優惠 全民開心消費 逾千食肆參與
隨着新冠肺炎疫情緩和，限制社交距離措施逐步放寬，港府將向合資格市民每人派一萬元。「香港再出發大聯盟」發起「促消費，撐經濟」計劃，將全港商戶的優惠資訊羅列於大聯盟網站上，多個行業包括飲食、零售、美容、酒...
2020-06-12
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韓國瑜最後一天上班音樂會道別 被指消費友人 言論再起風波
高雄市長韓國瑜在六月十二日解除職務，在最後一天上班日，韓國瑜上班前第四次前往許崑源的靈堂致意。然後他又因在中常會的發言，把鄭南榕跟過世議長許崑源相比擬，再度引發討論。此外，韓國瑜在道別音樂會上，感謝多...
2020-06-12
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比國王子違限聚令 遭西班牙罰款逾九萬
比利時王子祖謙（Prince Joachim，圖右）上月底在西班牙實施封城及限聚令期間參加派對，其後確診新冠肺炎。他已被判罰款一萬零四百歐羅（逾九萬港元），當地官員透露王子現正在西班牙隔離中。 祖謙於五月底在西班牙南部城市科爾多瓦參加一個派對。之後，他接受檢測，證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應。新聞網站《機密報》揭發他違規，指總共有二十七人參加派對。所有參加者都要接受隔離觀察，未知是否還有其他人「中招」。 西班牙是歐洲新冠肺炎疫症重災區之一。政府頒佈的限聚令禁止超過十五人的聚會和活動。官員說，祖謙已經認罪，並已接到通知，需要邀交一萬零四百歐羅罰款。 祖謙早前已發聲明指，對於他...
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屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨五期恆柏街3號高層A室，面積703方呎，三房間隔，望山景，獲用家斥資980萬承接，呎價13940元。據悉，...
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聯儲局料美GDP降6.5% 憂第二波疫情 杜指瀉1861點
聯儲局對經濟前景看法悲觀，投資者風險胃納急降，而美歐肺炎疫情會否出現第二波大爆發，亦成為環球市場焦點，美股周四開市之後迅速下跌。杜指中段跌逾1500點；標普指數早段曾跌3.36%，納斯達克指數跌2.4...
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巴塞皇馬雙響炮
西甲昨晚由塞維利亞打比打頭陣後，周末將迎來兩大擂台躉出場，巴塞隆拿和皇家馬德里，分別於明晚作客馬略卡，以及於周日主場鬥伊巴。雙雄聯賽重開後首戰考驗不大，大勝一場手到拿來。 馬略卡 vs 巴塞隆拿 星...
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在時間軸上看血友病
上星期跟大家分享過，早年血友病患者的生活及治療方向。在「凝血因子」治療還未出現的世代，患者每次血流不止，只得靠輸入血漿及包紥止血。一些病情嚴重的患者，即使動也不動，每月也有數次關節肌肉無故地出血，疼痛...
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復課前三代同堂巡舖親子樂 梁詠琪約友Happy 悶親囡囡
婚後專心湊女的梁詠琪（Gigi）去年中宣佈加盟環球唱片，睽違4年，日前終於推出新專輯《PRELUDIO》，近日亦積極亮相各大媒體做宣傳。不過，Gigi就算幾忙都會抽空陪老公Sergio和女兒Sofía...
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社論——收一萬最好 「大花筒」
港府向合資格久永居民派一萬元的計劃，將於七月初開始發放。對於正受裁員減薪影響的市民來說，這筆錢無異於及時雨，可解生活上燃眉之急。至於工作未受疫情打擊的市民，口袋多了一萬元，好應開心盡情消費，讓一萬元產生滾大效應，惠及各行各業，人人出一分力，實行「香港經濟港人救」。 「香港再出發大聯盟」昨天發起「促消費，撐經濟」計劃，將全港商戶的優惠資訊羅列於大聯盟網站上，藉此鼓勵市民使用政府派出的一萬元，多多消費，以振興本土經濟。據聯盟指出，單是參與計劃的食店，就有逾一千間，連計零售、美容、酒店、玩樂、汽油等行業，是罕見的聯合谷消費行動。 香港旅發局亦正籌備「旅遊就在香港」計劃，目的與「香...
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馬場浮世繪——冠軍人馬獎7.16頒發
馬會正籌備每季度完結時的馬壇盛事「香港賽馬會冠軍人馬獎頒發典禮」，今個馬季因應疫情及須補賽致煞科賽延於七月十五日在谷中上演，故安排亦有別於以往。以往頒獎禮會於煞科日前的星期五晚舉行，今季就暫定於煞科戰的翌日即七月十六日晚上舉行。另外，頒獎禮的地點則由以往假座灣仔某酒店，而轉往尖沙咀的另一高級酒店的宴會廳進行。 訂好頒獎日子後，馬會另有其他細節正待研究，例如當晚頒獎程序，以及應否增加或減少獎項數目等。至於出席人數，馬會須等待目前的限聚令在下周四結束後，政策會有何措施才作定案。 馬場浮世繪
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