結婚冇時間表 嫁得必公開 ﻿鄧麗欣同王子﻿﻿分隔兩地靠忍﻿

鄧麗欣（Stephy）拍過無數愛情片，最近肯再參演《金都》，因故事平淡得來夠寫實，令她有豐富發揮空間。她飾演的「張莉芳」是個怕做抉擇的人，包括對婚姻和愛情，原來有着她以往影子，不過現在她已學識了解自己，更加不會對結婚有任何時間表，但有好消息必定會公開。講到疫情下跟男友王子（邱勝翊）分隔兩地，她笑指也冇辧法，唯有忍吓。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 形象：Queenie Yu 髮型：Vince Pang @ IL COLPO group 化妝：Cyrus Lee 服裝：Isabel Marant、Rene Caovilla



未看《金都》劇本前，Stephy有猶豫過是否接拍，一來不想重覆以住愛情作品，亦不想辜負觀眾對她期望，不過看過劇本肯定要接拍，「我睇咗劇本非常鍾意，唔係我想像嗰種愛情故事，亦係香港電影好耐，或者比較少有咁真實坦然嘅愛情故事，當然睇文字係覺得有啲平淡，冇乜高低起伏，唔係好戲劇化，但真實投入落去，講人性，好貼近生活會好好睇，同埋會更加有發揮空間。」



戲中Stephy演的「張莉芳」是個怕做抉擇的人，她坦言某程上跟以往自己很相似，不過隨着人生閱歷增加，以及學識審視自己，現在她好清晰對婚姻的態度，「我好清晰，我自己有自己嘅一套。以前細個時你哋傳媒成日問我，幾時結婚、生小朋友，呢啲問題對我嚟講係個框架，我愈嚟愈覺得唔應該畀框架框住人生嘅schedule，人生應該冇乜schedule更加開心啲，唔應該一定話幾多歲或者行到幾時做啲乜嘢，我覺得所有嘢都係當下，我依家認為當下快樂最緊要。（所以短期內等你畀好消息我哋好過不停追問你？）係呀！唔使追問㗎！我有亦都唔會收埋，我會話畀大家聽。」



Stephy跟王子拍拖兩年感情穩定，除了疫情外平日都經常各有各忙分隔兩地，究竟如何維繫感情呢？「都係嗰啲方法，facetime嗰啲，依家已經好好有科技日日都見到面，可以視象見面，如果工作都係冇辦法啦！大家呢行都明白，尤其是依家疫情亦都冇辧法，大家都知道，唔只係我哋，全世界都面對呢個問題嘅時候，唯有忍一忍囉！哈哈！大家互相明白咪得囉！」



